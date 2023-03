Ventitreesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Dopo la sconfitta in campionato contro l'Atletico Racale e quella nella finale di andata della Coppa Italia Promozione contro la Nuova Spinazzola, il Mesagne si rialza battendo il Talsano: quattordicesima vittoria per i gialloblù. Va alla Cedas Avio Brindisi il derby contro il Ceglie, che cade per la seconda volta di fila dopo il ko in casa del Veglie. Ottava vittoria stagionale per la Cedas Avio Brindisi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella ventitreesima giornata

Ceglie-Cedas Avio Brindisi 0-1 [Manta]

Mesagne-Talsano 2-0 [Procida al 14', Miccoli al 51']

Promozione Puglia, la classifica del girone B