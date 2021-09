Ventola fa volare la Virtus Francavilla: 1-0 al Potenza e terzo posto in classifica

Vola la Virtus Francavilla che, dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Monopoli, conquista altri tre punti importanti allo stadio Viviani, contro il Potenza. Il match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone C, è finito 1-0: dopo qualche sortita dei padroni di casa i biancazzurri passano in vantaggio al 25' quando, sugli sviluppi di un corner, l'attaccante Ventola insacca il pallone con una splendida rovesciata. Il Potenza reagisce grazie all'iniziativa di Banegas che manda fuori il pallone, tuttavia la Virtus Francavilla si compatta e alla fine ha la meglio senza correre rischi. Per la formazione guidata da Roberto Taurino è la quarta vittoria in totale in campionato col terzo posto raggiunto a quota 12 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Potenza-Virtus Francavilla Calcio 0-1

Reti: 25’pt Ventola

Potenza: Marcone, Vecchi (1’st Nigro), Zampa (11’st Guaita), Cargnelutti, Coccia, Sandri (19’st Bruzzo), Ricci, Costa Ferreira (27’st Volpe), Gigli, Salvemini, Zenuni (11’st Banegas). A disp: Greco, Baclet, Maestrelli, Zagaria, Matino, Sessa, Sepe. All. Gallo

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (38’st Ekuban), Franco (6’pt Carella), Caporale, Pierno, Prezioso (38’st Mastropietro), Ventola (1’st Perez), Tchetchoua. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Enyan, Dacosta, Magnavita. All. Taurino

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (Gulio Basile di Chieti-Davide Santarossa di Pordenone-Enrico Cappai di Cagliari)

Note: Ammoniti: Zampa, Vecchi, Sandri (PO) Maiorino, Ventola, Prezioso (VF)

Recupero: 3’pt, 5’st