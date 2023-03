Ventunesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Dopo il ko contro il Brilla Campi il Mesagne è tornato alla vittoria (la tredicesima complessiva) contro l'Atletico Tricase, mentre negli ultimi minuti di gara la Cedas Avio Brindisi ha superato la Goleador Melendugno in un delicato match in ottica salvezza; quinto pari stagionale per il Ceglie, contro il Talsano.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella ventunesima giornata

Ceglie-Talsano 1-1 [Cellamare (C), Peluso (T)]

Goleador Melendugno-Cedas Avio Brindisi 0-1 [Boscaini su rigore all'85']

Mesagne-Atletico Tricase 2-0 {Procida al 30', Giancola al 68']

Promozione Puglia, la classifica del girone B