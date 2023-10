Al via il campionato provinciale interaziendale Asi di Calcio a 8

BRINDISI - Ha preso il via a Brindisi il campionato provinciale interaziendale Asi (Associazioni sportive e sociali italiane) di calcio a 8 per la stagione sportiva 2023-24, a cui hanno aderito nove società sportive, rappresentanti altrettante aziende operanti nel territorio della citta di Brindisi. Si legge in un comunicato Asi: "Questa manifestazione rappresenta una grande opportunità di svago e di alternativa sociale rispetto alla dipendenza lavorativa e professionale alla propria azienda".

Per l'Asi queste iniziative, analoghe in moltissime altre realtà provinciali italiane, sono diventate talmente importanti da trovare ogni stagione sportiva un appuntamento nazionale in cui far confluire le squadre vincitrici delle finali regionali. Per la città di Brindisi, quest'anno, hanno aderito alla manifestazione le seguenti aziende: la Interforze Forense, il gruppo di Radiologia, la Jindal, la Puccio Impianti srl, la Reintrega-Green Ti, la P1 Young Br, la Manutenzione e Ambiente, la Market Team e la Salver.

Le partite della manifestazione si disputeranno presso l'impianto sportivo dell'Eurosport Brindisi, sito in via Cappuccini, dove tra l'altro gli impianti di gioco sono stati da poco rinnovati e ristrutturati.