Virtus Francavilla, Taurino: "Contro la Vibonese sarà una partita complicata, dobbiamo essere pronti"

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Vibonese

Virtus Francavilla attesa dalla trasferta contro la Vibonese, allo stadio Razza (mercoledì 2 febbraio, alle ore 14:30). I biancazzurri sono a caccia di un successo in trasferta che manca dal 14 novembre, quando la spuntarono sul Picerno per 1-0, volendo inoltre allungare la striscia positiva giunta a quattro risultati utili consecutivi. Nel derby a Monopoli terminato a reti bianche la squadra ha fornito una buona prestazione e si riparte da lì, col tecnico Roberto Taurino che ha presentato alla vigilia la sfida in terra calabrese.

Sulla gara: "Non bisognerà guardare la classifica. La Vibonese si presenterà agguerrita, ha aggiunto nel corso del mercato di gennaio alcuni innesti di esperienza, soprattutto in attacco. Noi viviamo un bel momento, nelle ultime uscite abbiamo raccolto ottimi risultati, anche il pareggio a Monopoli dove la squadra ha fornito una buona prestazione.Noi dobbiamo essere pronti a tutto e ad adattarci ad ogni situazione, sfoderando una grande prestazione in una partita che sarà complicata".

Sulle condizioni della squadra: "L'unico indisponibile Enyan, per il resto la condizione dei ragazzi è buona. C'è solo qualche giocatore acciaccato".

Sulle scelte: "Tutti meriterebbero di giocare, ad essere sinceri. Abbiamo delle diverse opzioni da mettere in campo, sceglieremo una formazione che soddisferà i criteri tattici ma soprattutto fisici allo stato delle cose. Chi entra a gara in corso deve essere consapevole che può dare una grossa mano".

Sul cammino della squadra nelle prossime settimane:" La condizione fisica incide su alcune scelte, il segreto è appunto seguirla e mettere in campo la formazione migliore. Io credo fortemente nei ragazzi che stanno facendo un bel lavoro, compresi quelli che finora hanno avuto poco spazio. Chi ha creato negli scorsi mesi un gruppo omogeneo può effettuare delle variazioni ed avere lo stesso livello di prestazione".