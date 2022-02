Vibonese-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

La Virtus Francavilla ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti della gara contro la Vibonese, in programma mercoledì 2 febbraio allo stadio Razza (ore 14:30). I tagliandi saranno acquistabili fino alle 19:00 della giornata di oggi al costo di 10 euro più i diritti di prevendita.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Si comunica che è attiva la prevendita relativa alla gara di Campionato Serie C “Vibonese-Virtus Francavilla Calcio” in programma mercoledì 02/02/2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia.

I biglietti per il settore ospiti, il cui costo è di € 10.00 + diritti di prevendita, potranno essere acquistati entro le ore 19.00 di martedì 01 febbraio online tramite il circuito GO2 e presso i punti vendita sotto indicati:

Tabaccheria Caracciolo Gabriele

0997351116 Taranto Viale Trentino, 5

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti, in formato cartacea o digitale. Si precisa che, chiunque acquisterà il biglietto senza possedere il Green Pass, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento; al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo d’ingresso.