Vibonese-Virtus Francavilla, il precedente dello scorso anno sorride ai biancazzurri

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Vibonese

La Virtus Francavilla riprenderà la propria corsa in campionato mercoledì 2 febbraio quando, allo stadio Razza, farà visita alla Vibonese (calcio d'inizio ore 14:30). Dopo il pareggio a reti bianche contro il Monopoli, la striscia positiva dei biancazzurri è arrivata a quattro risultati utili consecutivi: ora l'obiettivo è cercare di ritrovare la vittoria in trasferta che manca dal 14 novembre scorso, quando gli uomini di Roberto Taurino ebbero la meglio sul Picerno per 1-0.

In tal senso il precedente dello scorso anno in casa dei calabresi sorride alla Virtus Francavilla. Praticamente un anno fa, il 3 febbraio 2021, nel match valevole per la ventiduesima giornata, la sfida terminò 2-1: ad aprire le danze la rete di testa di Manuele Castorani al 15', seguito dal raddoppio del difensore Luca Sparandeo al 51'. A chiudere il risultato fu il sigillo di Domenico La Ragione al 91'.