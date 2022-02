Vibonese-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: biancazzurri in campo col 3-4-3?

Serie C Girone C

Oggi la Virtus Francavilla proverà ad allungare la propria striscia positiva, arrivata a quattro risultati utili, sul campo della Vibonese, allo stadio Razza. Calcio d'inizio fissato per le 14:30. Seconda trasferta di fila per gli uomini di Roberto Taurino, dopo il pareggio a reti bianche contro il Monopoli: la sfida però non è affatto semplice visto chei calabresi sono alla ricerca di punti in ottica salvezza. Nello scorso turno, la formazione guidata da Gaetano D'Agostino è stata sconfitta per 2-0 dalla Turris, allo stadio Liguori.

I padroni di casa dovrebbero essere schierati col 3-5-2. Marson in porta, Suagher al centro della difesa al fianco di Risaliti e Carosso. A destra e a sinistra, sulle fasce, pronti Corsi e Grillo, in mezzo dovrebbe esserci spazio per il neo-arrivato Zibert. La coppia d'attacco titolare potrebbe essere formata da due volti nuovi giunti nel mercato di gennaio, ossia Volpe e Curiale.

I biancazzurri cambiare nuovamente modulo rispetto alla gara di Monopoli, scendendo in campo con un 3-4-3. Nobile tra i pali, protetto dalla solita retroguardia formata da Idda, Miceli e Caporale. A centrocampo rientra dal primo minuto, dopo la squalifica, Prezioso, così come Toscano che dovrebbe prendere il posto di Franco; Mastropietro potrebbe partire nel tridente offensivo al fianco di Maiorino e Perez (in vantaggio su Patierno).

Vibonese-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi, Basso, Zibert, Cattaneo, Grillo; Volpe, Curiale. All. D'Agostno

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Perez, Maiorino. All. Taurino.