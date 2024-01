Virtus, cambio tra i ranghi dirigenziali: saluta il ds Angelo Antonazzo

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Angelo Antonazzo. Il Presidente Antonio Magrì ringrazia il direttore per il lavoro svolto nei sette anni in biancazzurro in qualità di Responsabile del Settore Giovanile prima e direttore sportivo negli ultimi tre anni, augurandogli un grande il bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla