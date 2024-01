Virtus, ecco il primo colpo del mercato invernale: ingaggiato il difensore Eduard Dutu

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduard Dutu, proveniente dall’ACF Fiorentina. Il giovane difensore italo-rumeno classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, successivamente l’esordio in Serie C con la maglia dell’Aquila Montevarchi con la quale colleziona 26 presenze ed un assist. Nella stagione successiva, 2022/2023, il trasferimento alla Reggina in B prima dell’approdo a Gubbio in serie C nella sessione invernale. In questa stagione ha militato tra le fila dell’U.S. Ancona. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Picerno.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla