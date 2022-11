Virtus Francavilla al lavoro in vista del Taranto: possibili delle novità di formazione

Serie C Girone C

Tornare a vincere dopo sette gare, in un appuntamento che potrebbe rappresentare la svolta di questa parte di stagione. La Virtus Francavilla è al lavoro per preparare al meglio il derby pugliese di domenica 20 novembre, alla Nuovarredo Arena, contro il Taranto (inizio alle ore 17:30): per questo motivo la società ha deciso, in accordo con la squadra, di effettuare il ritiro pre-gara; in giornata inoltre non ci sarà la consueta conferenza stampa del tecnico Antonio Calabro, poiché è stato proclamato il silenzio stampa.

Sono possibili diverse novità per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo. Sono out per infortunio Giovanni Tchetchoua e Murilo, oltre che lo squalificato Pasquale Maiorino. Anche Leonardo Perez e Joseph Ekuban sono acciaccati ma proveranno fino all'ultimo a strappare una convocazione. Calabro potrebbe varare un 3-4-2-1, dove Alessandro Minelli occuperebbe un posto in difesa (a fargli spazio sarebbe Riccardo Idda) mentre Tommaso Di Marco sembra sicuro di un posto a centrocampo. Come unica punta ci sarà Cosimo Patierno, sostenuto da Federico Mastropietro e Andrea Cisco, quest'ultimo utilizzato prettamente come esterno.