Virtus Francavilla, al via le candidature per l'Integration League: i dettagli

Al via le candidature per prendere parte ad Integration League, il nuovo torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, promosso da Lega Pro con il sostegno di UNHCR, the UN Refugee Agency e Project School.

Il progetto prevede la formazione di 8 squadre, composte da 8 cittadini italiani e 8 rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati nelle città dei club di Lega Pro aderenti al progetto: Ancona, Fidelis Andria, Cesena, Feralpisalò, Virtus Francavilla, Monopoli, Potenza, Reggiana.

Le squadre si alleneranno per 5 mesi nelle strutture messe a disposizione dei club per poi competere tra loro in un vero e proprio torneo di 15 partite, con la finale che si disputerà in un importante stadio italiano.

Da oggi fino all’11 dicembre 2022 è possibile inviare la propria candidatura per far parte della VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO compilando il form presente al link

https://www.lega-pro.com/integration-league/

Le candidature ricevute per cittadini locali e rifugiati e richiedenti asilo verranno valutate, le persone selezionate verranno ricontattate.

Possono candidarsi per partecipare a Integration League:

• Cittadini italiani di sesso maschile residenti o domiciliati nella città o nei pressi della città di Francavilla Fontana);

• Rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati nella città o nei pressi di Francavilla Fontana;

• Maggiorenni e con certificato di buona salute.

I partecipanti riceveranno il kit di abbigliamento sportivo e sarà loro riconosciuto un attestato di partecipazione finale.

Un’opportunità unica per prendere parte a un progetto sportivo con i biancazzurri.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla