Virtus Francavilla, alla corte di Calabro arriva un altro giovane: tesserato Claudio Alexander Vaughn

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Dopo l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante classe 2003 Riccardo Ugonna Ejesi (proveniente dal Padova), la Virtus Francavilla ha annunciato la firma del centrocampista esterno classe 2003 Claudio Alexander Vaughn: nella passata stagione il calciatore di origine statunitense ha raccolto 38 presenze, 2 gol e 2 assist in forza al Francavilla sul Sinni, formazione del girone H della Serie D; sempre riguardo la Serie D, in passato ha vissuto un'esperienza nelle giovanili del Brindisi mettendo a referto anche 2 presenze con la prima squadra. Nello scacchiere di Antonio Calabro Vaughn dovrebbe essere il ricambio di Roberto Pierno.

Calciomercato Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale sull'arrivo di Claudio Alexander Vaughn

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Alexander Vaughn. Il giovane centrocampista statunitense classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Brindisi. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie D girone H con l’Fc Francavilla, collezionando 38 presenze, 2 gol e due assist in stagione. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.