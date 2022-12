Virtus Francavilla altra trasferta: domenica c'è il Picerno. Il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

Archiviata la sconfitta in casa del Catanzaro capolista, la Virtus Francavilla è pronta proiettarsi verso il prossimo impegno che si giocherà di nuovo in trasferta: domenica 11 dicembre i biancazzurri faranno visita al Picerno per la sfida dello stadio Curcio (calcio d'inizio alle ore 17:30). L'obiettivo è di cogliere per la prima volta i tre punti al di fuori delle mura amiche, cosa mai accaduta finora nel corso di questa stagione.

Nell'ultimo precedente giocato in terra lucana la Virtus Francavilla riuscì ad avere la meglio sul Picerno. Era la quattordicesima giornata del campionato scorso, il 14 novembre 2021: il club della Città degli Imperiali si impose per 1-0 grazie alla rete firmata da Alessandro Caporale al 65'.