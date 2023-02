Virtus Francavilla, altro appuntamento storico: domenica alla Nuovarredo Arena arriva il Crotone

Per domenica 19 febbraio è fissato un altro appuntamento storico per la Virtus Francavilla. I biancazzurri, tra le mura della Nuovarredo Arena, ospiteranno il Crotone attualmente secondo in classifica (calcio d'inizio alle ore 14:30). Si tratterà di un altro match inedito contro una squadra che nel recente passato ha militato in Serie A e Serie B: servirà un'altra impresa alla Virtus per togliersi una bella soddisfazione battendo una big, cosa accaduta già in diverse occasioni (l'ultima lo scorso 14 gennaio, quando il Foggia fu sconfitto per 1-0), e per riprendere il cammino dopo la sconfitta contro il Latina.

Nella gara di andata che si è giocata allo stadio Scida, il 18 ottobre 2022, il Crotone riuscì ad avere la meglio per 3-0 grazie al sigillo di Giuseppe Cuomo al 74' e alla doppietta di Guido Gomez (reti al 78' e all'86').