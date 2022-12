Virtus Francavilla ancora a secco in trasferta: il Picerno la spunta per 2-1

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla chiude il girone di andata del campionato 2022/2023 senza aver vinto una gara in trasferta. Allo stadio Curcio infatti i biancazzurri sono stati sconfitti per 2-1 dal Picerno, dovendo incassare la nona sconfitta complessiva della stagione in corso (ben otto sono arrivate fuori casa). A portare i padroni di casa in vantaggio ci ha pensato Diop al 25', abile ad insaccare di testa un cross di Dettori; al 42' il Picerno ha raddoppiato grazie ad Esposito che ha sfruttato un errore di Macca. Lo stesso centrocampista ospite però, al 58', ha riaperto la partita battendo Albertazzi dal limite dell'area: la reazione degli uomini di Antonio Calabro non è però bastata a portare in dote almeno un pareggio. La Virtus Francavilla rimane così ferma a quota 19 punti.

Picerno-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 25’pt Diop, 42’pt Esposito (PI) 13’st Macca (VF)

Az Picerno: Albertazzi, Ferrani (28’pt De Franco), Esposito (1’st D’Angelo), Dettori, Garcia, Reginaldo (4’st Kouda), Pagliai (23’st Novella), Golfo (23’st Allegretto), Guerra, Diop, De Ciancio. A disp: Crespi, Liurni, Santarcangelo, Monti, Setola. All. Longo

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda (1’st Solcia), Cardoselli (1’st Cisco), Miceli (34’st Enyan), Maiorino, Di Marco (28’pt Macca), Patierno, Pierno, Risolo (34’st Perez), Mendes, Minelli. A disp: Negro, Romagnoli, Giorno, Mastropietro, Ejesi, Carella. All. Calabro

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Massimiliano Starnini di Viterbo-Daniele Sbardella di Belluno-Giuseppe Rispoli di Locri)

Note: Ammoniti: Pagliai, D’Angelo, De Ciancio, Diop (PI) Idda, Maiorino, Solcia, Patierno (VF)

Recupero: 3’pt, 4’st

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla