Virtus Francavilla, Angelo De Crescenzo è stato riscattato dal Monza

Serie C Girone C

Il Monza ha riscattato il promettente centrocampista Angelo De Crescenzo dalla Virtus Francavilla. Lo stesso club della Città degli Imperiali ha ufficializzato l'operazione: il classe 2006 ha militato nelle formazioni under 14 regionale, under 15 nazionale e under 17 nazionale della Virtus, ed ora proseguirà la sua carriera col club lombardo.

Di seguito il comunciato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficialI:

Virtus Francavilla Calcio comunica che la società Ac Monza, in data odierna, ha esercitato il diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Angelo De Crescenzo (centrocampista 2006) che diventa ufficialmente un calciatore della società brianzola. La società si congratula con Angelo per il prestigioso traguardo raggiunto e fiera di aver contribuito alla sua formazione e crescita avendo militato rispettivamente nell’Under 14 regionale, Under 15 nazionale e Under 17 nazionale biancazzurra, gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.