Virtus Francavilla, Antonazzo sul mercato: "Non abbiamo alcuna necessità, la squadra va bene"

Serie C Girone C

Intervenuto nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra andata in onda su Antenna Sud 85, il direttore generale della Virtus Francavilla Angelo Antonazzo ha fatto il punto sulla situazione del mercato della squadra biancazzurra.

Su eventuali operazioni in entrata: "Quando una squadra va bene, è meglio toccarla il meno possibile. Abbiamo fatto le uscite che dovevamo fare, cedendo ragazzi che avevano trovato meno spazio. Adesso stiamo preparando la partita di domenica, nel momento in cui il mercato è aperto sappiamo di dover rimanere vigili Se nessuno chiede di andar via teniamo tutti. Abbiamo un dialogo aperto coi procuratori dei ragazzi, in modo da tenere il punto a metà della stagione, c'è qualche situazione da sistemare. Non abbiamo delle necessità, sappiamo dove intervenire al massimo".

Sui rumors riguardo l'interesse di alcune squadre per il centrocampista Domenico Franco: "Non abbiamo ricecuto nessuna chiamata, lui è un giocatore in scadenza, magari è il gioco delle parti. Ne stiamo parlando col ragazzo e seguiamo la situazione giorno per giorno".

Sull'eventuale arrivo di un terzino destro: "Avevamo un obiettivo, ma probabilmente sarà rimandato tutto per luglio prossimo. Anche perché era questo obiettivo o niente altro. In quel ruolo ha giocato Francesco Carella che ha dato disponibilità".