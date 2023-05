Virtus Francavilla, Antonio Calabro saluterà i biancazzurri. Partito il toto-sostituto

Serie C Girone C

Antonio Calabro non sarà l'allenatore della Virtus Francavilla nella stagione 2023/2024. La notizia, che era praticamente nell'aria, è stata confermata dal presidente Antonio Magrì durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio alla Nuovarredo Arena (clicca QUI per leggerla integralmente): "Abbiamo deciso di non andare avanti perché analizzando la situazione i rischi potevano essere superiori ai benefici. Dispiace perché c'è un buon rapporto umano. In queste settimane abbiamo parlato e l'intensa per la risoluzione verrà definita lunedì".

Calabro lascia i biancazzurri per la seconda volta, dopo esser tornato a maggio 2022. Nella scorsa annata la Virtus Francavilla si è classificata tredicesima conquistando 45 punti e non riuscendo a partecipare ai playoff. Intato è partita la ricerca del nuovo allenatore, che dovrà sposare la filosofia della dirigenza che vede al centro la valorizzazione dei giovani combinata al rilancio di altri elementi di esperienza: contatti già avviati con alcuni profili, diversi sondaggi sono nei programmi di Domenico Fracchiolla e Angelo Antonazzo, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo. Non è da escludere che possa arrivare un allenatore da un altro girone della Serie C.