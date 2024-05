Virtus Francavilla, Artistico salta l'andata dei playout: squalifica di un turno per l'attaccante

La Virtus Francavilla dovrà fare a meno di Gabriele Artistico per l'andata dei playout contro il Monopoli, in programma domenica 12 maggio alla Nuovarredo Arena.

L'attaccante, contro il Potenza, ha rimediato la decima ammonizione complessiva che ha fatto scattare un turno di squalifica. Alberto Villa dunque non avrà a disposizione per la prima di due gare Artistico, miglior marcatore della squadra con dodici reti messe a referto in trentotto presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C.