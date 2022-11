Virtus Francavilla attesa dal derby pugliese contro il Taranto: il precedente dello scorso anno

Serie C Girone C

Il derby pugliese contro il Taranto per uscire da una situazione intricata. La Virtus Francavilla, domenica 20 novembre, ospiterà i rossoblù alla Nuovarredo Arena (ore 17:30) con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo sette partite: tre i pareggi raccolti nell'ulrimo mese e mezzo assieme a quattro sconfitte, l'ultima maturata allo stadio Menti contro la Juve Stabia. Serve una svolta dunque non solo per la classifica, ma anche per il morale.

Nella passata stagione, alla settima giornata di campionato (era il 3 ottobre 2010), il match tra Virtus Francavilla e Taranto terminò 0-0: nel primo tempo i padroni di casa ebbero la ghiotta opportunità di andare in vantaggio con un calcio di rigore, ma Pasquale Maiorino calciò sulla traversa. Proprio Maiorino sarà assente all'appuntamento, al netto dell'espulsione rimediata contro la Juve Stabia. Quest'anno le due formazioni si sono già affrontate in un'amichevole disputata alla Nuovarredo Arena il 21 agosto scorso, che terminò proprio 0-0.