Virtus Francavilla, attiva la prevendita biglietti per la gara contro la Vibonese: tutte le info

Le modalità d'acquisto dei biglietti per la prima partita stagionale dei biancazzurri alla Nuovarredo Arena

Di seguito il comunicato della Virtus Francavilla riguardante la prevendita biglietti per il match contro la Vibonese (domenica 5 settembre, ore 17:30) valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C:

Virtus Francavilla Calcio rende noto che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Vibonese, in programma domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.30, sarà attiva da oggi pomeriggio ore 16.00 presso la sede in via Quinto Ennio 91, con le seguenti modalità:

- Venerdì 3 settembre 2021: dalle ore 16.00 alle ore 20.00

- Sabato 4 settembre 2021: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

- Domenica 5 settembre 2021: dalle ore 10.00 alle ore alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Si ricorda che al momento dell'acquisto del tagliando si dovrà fornire il proprio recapito telefonico ai fini della tracciabilità, nel pieno rispetto del protocollo sanitario anti Sars-Covid 19.

INFO ACCESSO STADIO:

L'ACCESSO ALLO STADIO PER CHI HA UN'ETÀ MAGGIORE DI 12 ANNI SARÀ CONSENTITO SOLTANTO A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS COVID-19 (VACCINAZIONE COMPLETA/AVVENUTA VACCINAZIONE DI UNA DOSE DA ALMENO 14 GIORNI OPPURE CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE DAL COVID-19 NEI 6 MESI PRECEDENTI OPPURE RISULTATO NEGATIVO DI TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI), DI TAGLIANDO D'ACCESSO E DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 NON SARÀ RICHIESTA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL TITOLO, MA NELLA FASE DI INGRESSO ALL'IMPIANTO, DOVE OGNI SPETTATORE DOVRÀ SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA PROPRIA TEMPERATURA CORPOREA. SI PRECISA CHE CHI ACQUISTERÀ' IL BIGLIETTO SENZA AVERE IL GREEN PASS NON AVRÀ' DIRITTO A NESSUN RIMBORSO.

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO RICORDA CHE NON SARANNO AMMESSE ALTRE FORME DI CERTIFICAZIONE, COME PER ESEMPIO L'AUTOCERTIFICAZIONE. IL CONTROLLO DEL QR CODE SARÀ SVOLTO TRAMITE L'APP VERIFICA-C19.

PREZZI:

- TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA: (L'EMISSIONE DEL TAGLIANDO E RELATIVO COSTO E' DESTINATO A CHIUNQUE OCCUPI UN POSTO)

Biglietto Intero: ? 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

- TRIBUNA CENTRALE COPERTA: (L'EMISSIONE DEL TAGLIANDO E RELATIVO COSTO E' DESTINATA A CHIUNQUE OCCUPI UN POSTO)

Biglietto Unico: ? 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 +1.50 ? (diritto di prevendita)

- TRIBUNA VIP: (L'EMISSIONE DEL TAGLIANDO E RELATIVO COSTO E' DESTINATA A CHIUNQUE OCCUPI UN POSTO)

Biglietto Unico: ? 18.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

- CURVA SUD: (L'EMISSIONE DEL TAGLIANDO E RELATIVO COSTO E' DESTINATA A CHIUNQUE OCCUPI UN POSTO)

PROMO INAUGURAZIONE SETTORE

Biglietto Unico: ? 3.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

- SETTORE OSPITI: (L'EMISSIONE DEL TAGLIANDO E RELATIVO COSTO E' DESTINATA A CHIUNQUE OCCUPI UN POSTO)

Biglietto Unico: 3.50 + 1.50 ? (diritto di prevendita)

PUNTI VENDITA SETTORE OSPITI:

EDICOLA TABACCHI MESSINA

INDIRIZZO: via Piazza d'Armi, 3 Vibo Valentia

TELEFONO: 0963 43617

EMAIL: enzomessina74@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 06.30/13.30 15.30/20.00 Dom: 08.00/13.00

SI COMUNICA CHE L'INGRESSO PER COLORO CHE ACQUISTERANNO I BIGLIETTI NELLA NUOVA CURVA SUD SARA' COSI DISTRIBUITO:

Ingresso Via Ceglie per Curva Sud SETTORE 1

Ingresso Via Villa Castelli su Piazzale Tribunale per Curva Sud SETTORE 2

Come contemplato dal Regolamento d'uso dello stadio sarà obbligatorio

- Rispettare il posto assegnato dal biglietto elettronico

- Indossare la mascherina FFP2 o Chirurgica durante l'intero svolgimento dell'evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio conservare obbligatoriamente la distanza minima di sicurezza.

- Evitare contatti

LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI NORMATIVE COMPORTERÀ L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

INFINE SI RACCOMANDA, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L'IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 15.30

INDICAZIONI: