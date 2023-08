Virtus Francavilla attiva sul mercato: ecco il ritorno di De Marino, vicini Accardi e Forte

Serie C Girone C

Un colpo messo a segno, altri due che potrebbero realizzarsi a stretto giro. La rosa della Virtus Francavilla si sta riempendo sempre più delle pedine che mancano per completare il puzzle su cui Alberto Villa lavorerà nella stagione 2023/2024. Sono stati giorni intensi per i biancazzurri, che prima hanno salutato il direttore generale Domenico Fracchiolla e il difensore Alessandro Caporale entrambi approdati al Lecco, oltre al centrocampista Francesco Giorno (ceduto all'Albinoleffe), per poi accogliere l'esperto difensore Fabio Gavazzi.

La dirgenza non si è fermata, ed infatti in giornata ha diffuso l'ufficialità del ritorno di Davide De Marino: il terzino sinistro classe 2000 vestirà ancora la maglia del club della Città degli Imperiali in prestito, dalla Juventus Next Gen; nella seconda parte della stagione ha totalizzato 17 presenze agli ordini di Antonio Calabro, prendendosi un ruolo importante nelle gerarchie dell'allora tecnico della Virtus. De Marino si giocherà il posto con l'altro esterno mancino Simone Nicoli.

Per la difesa, dopo quello di Gavazzi, è pronto per essere definito l'ingaggio di Andrea Accardi. Centrale classe 1995, nella seconda parte del 2022/2023 ha raccolto 16 presenze e una rete in forza al Piacenza, nel girone A della Serie C; in passato ha militato nel Palermo, dal 2012 al 2015 e dal 2017 al 2022, vestendo inoltre le maglie di Trapani e Modena. Accardi, che dovrebbe firmare un biennale, dovrebbe rivestire il ruolo di braccetto destro del 3-5-2, al fianco del già citato Gavazzi e Juan Monteagudo.

Non solo, perché la retroguardia della Virtus Francavilla probabilmente sarà guidata dal portiere Francesco Forte. Vicina la definizione dell'affare che porterà il classe 1991 in Puglia, dopo che fu accostato già l'estate precedente alla squadra del presidente Antonio Magrì. Forte, dopo essere stato impiegato per due volte dall'Avellino (formazione in cui ha militato dal 2020 fino allo scorso inverno, ha raccolto 15 presenze al Monterosi. Si tratta di un elemento di assoluta esperienza per la Serie C, al netto delle sue esperienze con Vigor Lamezia, Gavorrano, Real Agro Aversa, Maceratese, Rende, Casertana e Viterbese e Carrarese. Un colpo messo a se gno e altri due pronti che potrebbero realizzarsi: la Virtus Francavilla prende forma e si prepara ad infiammare le ultime settimane di questo mercato.