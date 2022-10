Virtus Francavilla-Avellino, Calabro: "Dobbiamo avere fame, chiedo a tutto l'ambiente di compattarsi"

Serie C Girone C

Altro impegno settimanale per la Virtus Francavilla, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Crotone. I biancazzurri, sabato 22 ottobre, ospiteranno alla Nuovarredo Arena l'Avellino (calcio d'inizio alle ore 17:30): l'obiettivo è quello di tornare al successo che manca da tre gare, per dare una spinta ad un momento iun po' particolare; di fronte ci sarà una squadra che ha necessità di fare punti e che di recente ha cambiato allenatore, affidando la guida a Massimo Rastelli dopo aver esonerato l'ex Virtus Roberto Taurino. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Mi aspetto di trovare un Avellino arrabbiato, che non sbaglierà l'atteggiamento. Loro hanno dei giocatori molto preparati. Le gare vanno affrontate sempre con il giusto approccio, dobbiamo essere rabbiosi. Siamo in un momento di difficoltà, a Crotone fino al 75' avevamo fatto una partita quasi perfetta facendo faticare gli avversari. L'aspetto mentale della squadra deve migliorare in certi momenti. Dobbiamo trovare dei rimedi per quanto riguarda il centrocampo dove abbiamo diversi infortuni. Chiedo un aiuto da parte dell'ambiente, che è sempre stato il dodicesimo uomo in campo. Oggi come non mai abbiamo bisogno dell'incitamento costante da parte dei tifosi,chiedo questo favore. La base è avere la fame e l'atteggiamento giusto, la squadra non deve mollare mai. Questo è un campionato dove è difficile fare punti in casa e fuori casa".

Sulle condizioni della squadra: "Tchetchoua a Crotone ha giocato e ha avvertito un fastidio durante la gara. Il muscolo non è guarito completamente, poteva andarci peggio. Di Marco è stato fermo fino a poco tempo fa e non ha la piena condizione. ".Murilo ha un fastiodio al tendine rotuleo che si porta da tempo, c'è da dare atto a lui che ha stretto i denti".