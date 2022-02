La Virtus Francavilla adesso sogna in grande: "Non bisogna porsi limiti"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla non si ferma più. Alla Nuovarredo Arena i biancazzurri hanno superato l'Avellino per 1-0 e hanno di fatto prolungato la striscia positiva a otto risultati utili di fila, agganciando il terzo posto in classifica a quota 47 punti. La formazione guidata da Roberto Taurino ha confermato di essere ormai una realtà concreta del girone C, di potersela giocare con chiunque senza rinunciare alle proprie idee, che riconducono nel voler fare apertamente la partita con aggressività e personalità. Ciò è accaduto anche contro la formazione campana, colpita al 52' grazie al tap-in vincente di Federico Mastropietro, arrivato al quarto gol in questo torneo. Proprio il classe 1999 si sta ritagliando uno spazio importante nel 3-4-3 designato da Taurino, nel quale riesce a svariare sul settore di destra della trequarti offensiva, riuscendo ad inserirsi nei tempi giusti o inventando opzioni per i compagni.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta -ha commentato Mastropietro nel post-gara-. Noi siamo stati bravi a giocare sempre nello stesso modo, perché così riusciamo a dare il meglio. Giocando così il gol arriva e arriva la vittoria, il successo deve arrivare come vogliamo noi". Il jolly offensivo ha sottolineato poi l'importanza del lavoro del gruppo, sia a livello tattico che mentale, dove ognuno ha i propri compiti da svolgere a prescindere dal ruolo ricoperto in campo: "al di là dal ruolo quando scendiamo in campo sappiamo cosa fare, è merito della squadra. Viene tutto più facile, in questo ruolo mi sto trovando meglio, gioco più libero. Sono felice". E fin dove si può spingere questa Virtus Francavilla? Mastropietro ha risposto così: "Penso che bisogna pensare gara dopo gara, non bisogna porsi dei limiti. Dobbiamo seguire questa strada".