Virtus Francavilla-Avellino, le probabili formazioni: ritorno al 3-5-2 per i biancazzurri?

Serie C Girone C

Il tecnico Roberto Taurino ha definito il faccia a faccia contro l'Avellino come un vero e proprio esame. Oggi alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri ospiteranno la formazione campana dopo il pareggio a reti bianche di Taranto e con l'intenzione di suggellare un periodo ottimale di forma. Sette i risultati utili di fila nelle ultime uscite, cinque le vittorie messe in saccoccia alla Nuovarredo Arena: un ruolino di marcia che sta consentendo alla Virtus di navigare nelle zone altissime della classifica, un bottino che i pugliesi vogliono arricchire in un appuntamento importante.

Possibile cambio di assetto per i padroni di casa, che potrebbero scendere in campo col 3-5-2. Nobile in porta, Miceli dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa al fianco di Idda e Caporale. A centrocampo possibile maglia da titolare per Tchetchoua, in ballottaggio assieme a Mastropietro: se sarà il secondo a prevalere, allora la Virtus schierà un 3-4-3, dove il classe 1999 affiancherebbe Maiorino e Patierno, comunque sicuri del posto. Per il resto, conferma in vista per Prezioso in mediana e Ingrosso a sinistra. Out per squalifica Delvino ed Enyan per infortunio.

Piero Braglia invece deve fare a meno di diversi elementi: mancheranno gli infortunati Mignanelli, Maniero, Mastalli, Chiti e Di Gaudio, oltre allo squalificato Dossena. Il tecnico biancoverde dovrebbe optare per un 4-3-3: Pane in porta, protetto dalla coppia di centrali formata da Silvestri e Scognamiglio; a centrocampo spazio a De Francesco dall'inizio mentre in avanti, Murano (non al meglio) potrebbe spuntarla su Plescia e formare il tridente con Micovschi e Kanoute.

Virtus Francavilla-Avellino, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maioino, Patierno. All. Taurino.

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ciancio, SIlvestri, Scognamiglio, Tito; Carriero, Aloi, De Francesco; Micovschi, Murano, Kanoute. All. Braglia.