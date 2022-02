Virtus Francavilla-Avellino, Taurino: "Partita impegnativa, per noi è un esame importante"

Girone C

Archiviato il pareggio a reti bianche sul campo del Taranto, per la Virtus Francavilla è già tempo di pensare al prossimo impegno: martedì 15 febbraio, alla Nuovarredo Arena, arriverà l'Avellino (ore 18:00) in uno scontro diretto ad alta quota. Tra le mura amiche i biancazzurri hanno racimolato ben 5 vittorie consecutive nelle ultime uscite, e l'obiettivo ora è prolungare la striscia positiva e compiere un altro step nella crescita del gruppo, contro una delle big del girone C.. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Quella contro l'Avellino sarà un altro esame per capire a che punto siamo arrivati nel nostro cammino. L'Avellino ha perso solo due partite, è una squadra solidan e dalla grande continuità. Può vantare giocatori di qualità importanti e che sanno adattarsi ai vari momenti della gara. Sarà una partita dura, contro una squadra che è candidata ancora al primo posto. BIsognerà avere aggressività ed essere compatti in alcune fasi dell'incontro. Loro possono utilizzare diversi moduli. Vincere contro una squadra così blasonata significherebbe avere un ulteriore spinta a livello psicologico, ma non è semplice".

Sulle condizioni della squadra: "Saremo quelli che hanno affrontato il Taranto sabato scorso. Abbiamo qualche acciacco ma nulla di serio. Sarà out Delvino, per squalifica, vedremo se qualcuno recupererà".

Sulle prospettive del gruppo: "Dobbiamo mantenere il nostro equilibrio e focalizzarci sul nostro percorso. Una sconfitta non può minare le tue sicurezze o fare crollare il castello che hai costruito finora, e allo stesso tempo una vittoria non ci fa diventare automaticamente dei fenomeni. Le consapevolezze te le costruisci con il cammino fin dall'inizio. Il risultato è figlio delle prestazioni ma anche degli episodi. Fondamentale è vedere il percorso di una squadra iniziato in precedenza".