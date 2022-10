La Virtus Francavilla lotta ma cade per la prima volta alla Nuovarredo Arena: l'Avellino passa per 3-2

Seconda sconfitta consecutiva e Nuovarredo Arena violata per la prima volta in questo campionato. La Virtus Francavilla viene sconfitta dall'Avellino per 3-2 a seguito di una gara dai due volti, dove a partire meglio sono stati gli uomini guidati da Massimo Rastelli; poi la reazione dei biancazzurri che sotto di due reti hanno pareggiato i conti sfiorando anche il vantaggio. Alla fine Dall'Oglio però ha regalato ai suoi un successo in terra pugliese che i campani non avevano mai colto prima

Virtus Francavilla-Avellino, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Solcia, Miceli, Idda; Pierno, Cisco, Risolo, Mastropietro, Caporale; Maiorino, Patierno. All. Calabro.

AVELLINO (4-3-1-2): Marcone; Ricciardi, Moretti, Illanes, Tito; Franco, Dall'Oglio, Casarini; Russo; Murano, Trotta. All. Rastelli.

Il primo tempo

Il primo squillo è arrivato poco dopo il fischio iniziale, con Murano che ha costretto Avella alla presa bassa dopo una conclusione rasoterra un po' troppo debole. Gli ospiti hanno cercato di mantenere alto il baricentro in fase di non possesso andando ad aggredire il portatore di palla avversario in modo da impedire le transizioni; la Virtus dal canto suo ha preferito fare densità in mezzo al campo per non rimanere scoperta tra le linee: l'Avellino ha infatti cercato spesso il trequartista Russo per ricamare gioco negli ultimi metri. Dopo che i biancazzurri avevano intrapreso una reazione emotiva, è arrivato il vantaggio ospite al 14': un cambio di gioco errato di Idda ha innescato Russo che ha servito sulla destra Trotta, abile ad accentrarsi e a battere Avella grazie ad un mancino preciso. Un colpo pesante per la Virtus Francavilla che al 19' si è resa protagonista di un'altra disattenzione che ha causato un altro gol; sul filo del fuorigioco Illanes ha insaccato di testa una punizione battuta da Franco. L'Avellino ha preso in mano le redini del gioco tramite il 4-3-3 in fase di pressione: Russo, Trotta e Murano infatti sono andati a 'marcare' il terzetto difensivo biancazzurro ad impedire la costruzione del possesso dalle retrovie e schiacciando l'avversario nella propria metà campo. Ma al 30' è giunta la socssa che ha dato forza alla Virtus Francavilla, su una punizione guadagnata da Patierno Maiorino ha battuto Marcone sul proprio palo. La squadra di Calabro così si è spinta in avanti galvanizzata: Mastropietro, di testa, ha sfiorato il pari ma Marcone ha respinto il pallone con un riflesso felino. Una buona reazione da parte dei padroni di casa rispetto all'approccio nella parte iniziale di frazione.

Virtus Francavilla-Avellino, il secondo tempo

La ripresa si è aperta ancora con la Virtus Francavilla arrembante del finale di primo tempo: ad emergere dopo un inizio non facile è stato Patierno, che prima si è divorato un gol da pochi passi ma successivamente si è fatto perdonare al 48', quando ha saltato Moretti e ha castigato Marcone. L'ingresso di Cardoselli al posto di Idda e il passaggio di Cisco sull'out di destra ha dato una quadratura diversa alla squadra, più precisa nell'occupare le linee di passaggio in fase di non possesso: l'inerzia è totalmente cambiata a favore dei padroni di casa, che si sono resi pericolosi due volte proprio con un paio di iniziative di Cisco dalla fascia. Successivamente sugli sviluppi di un contropiede Illanes ha compiuto un miracolo repsingendo sulla linea una conclusione di Patierno. La propensione degli esterni e la tendenza di Cardoselli a gettarsi in profondità hanno messo in difficoltà la retroguardia biancoverde, a volte non piazzata troppo bene. Tuttavia ancora una volta è risultata fatale una distrazione nelle retrovie, dopo aver retto alle sortite dell'Avellino nella: imbeccato in profondità Gambale ha compiuto una sponda per Dall'Oglio che ha battuto Avella dall'interno dell'area di rigore. Virtus Francavilla a trazione anteriore negli ultimi minuti, anche grazie all'ingresso di Enyan per Solcia: gli sforzi però non sono stati ripagati e la Nuovarredo Arena è stata espugnata per la prima volta in stagione.