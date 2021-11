Serie C girone C: Virtus Francavilla-Latina 2-1, i biancazzurri tornano alla vittoria

Girone C

Squadra in casa Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla batte il Latina in rimonta e ritorna al successo dopo lo stop sul campo della Paganese ottenendo la seconda vittoria consecutiva in casa e mantenendo di fatto l'imbattibilità della Nuovarredo Arena. Ospiti in vantaggio con Ercolano, pareggia Maiorino poco dopo su assist di Pierno. Nella ripresa ripartenza fulminante dei biancazzurri orchestrata da Caporale, rifinita da Maiorino e finalizzata da Ekuban. Finisce 2-1, la Virtus Francavilla sale a quota 20 punti assieme a Catanzaro, Avellino e Taranto.

Virtus Francavilla-Latina, 2-1: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano (dal 79' Mastropietro), Prezioso (dal 79' Carella), Ingrosso; Maiorino (dal 68' Ventola), Ekuban (dall'89' Enyan). A disp:Milli, Cassano,Delvino, Gianfreda, Franco,Dacosta. All. Sportillo (Taurino squalificato).

LATINA (3-5-2): Cardinali; Celli (dal 77' Teraschi), Esposito,Giorgini ;Ercolano, Di Livio (dal 77' Rossi), Marcucci, Tessiore, Atiagli (dall'80' Nicolao); Jefferson, Carletti (dall'87' Sane). A disp: Alonzi, De Santis,,D'Aloia, Zini,Mascia. All. Di Donato.

MARCATORI Ercolano (L) al 17' , Maiorino (VF) al 26', Ekuban (VF) al 58'

ARBITRO Longo di Paola.

NOTE Ammonito Marcucci (L), Celli (L), Prezioso (VF), Giorgini (L), Miceli (VF), Mastropietro (VF)

94' TRIPLICE FISCHIO DELL'ARBITRO! FINISCE QUI: LA VIRTUS FRANCAVILLA BATTE IL LATINA PER 2-1

93' Ventola si porta nei pressi della bandierina per proteggere il pallone e far scorrere il cronometro, ma il Latina recupera.

91' Enyan parte in contropiede e una volta arrivato in area, invece di calciare, tenta di servire Ventola con un passaggio. Intercetta la difesa del Latina.

90' Il Latina porta in avanti più uomini per il forcing finale. L'arbitro assegna 4' di recupero.

89' Sostituzione Virtus Francavilla: esce Ekuban, entra Enyan.

87' Sostituzione Latina: esce Carletti, entra Sane

86' La difesa della Virtus Francavilla libera l'area dopo un cross in area del Latina.

84' Fallo di Mastropietro su Carletti: cartellino giallo e punizione Latina

80' Cambio Latina: esce Atiagli, entra Nicolao.

79' Doppio cambio Virtus Francavilla: escono Prezioso e Toscano, entrano Carella e Mastropietro

77' Doppio cambio Latina: escono Celli e Di Livio, entrano Teraschi e Rossi.

75' Jefferson recupera la sfera dopo un rimpallo, ma Caporale capisce tutto e spazza.

73' Cross di Atiagli deviato, Nobile blocca facilmente.

72' OCCASIONE LATINA! Atiagli impegna Nobile direttamente da calcio su punizione

70' Tocco di mano di Miceli, ammonizione per il difensore. Punizione Latina

68' Sostituzione Virtus Francavilla: esce Maiorino, entra Ventola

67' Iniziativa del Latina, Tessiore butta il pallone in area di rigore ma Nobile blocca il cross.

65' Marcucci crossa in area, Nobile esce e si impossessa in presa alta della sfera.

65' Maiorino controlla il pallone con un braccio, punizione dalla trequarti per il Latina.

62' Cross di Caporale per Ekuban, Giorgini anticipa.

58' VANTAGGIO DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Lancio lungo di Caporale a cercare Maiorino, l'attaccante sfugge alla difesa avversaria e serve Ekuban in area, che di prima batte Cardinali. 2-1

56' Punizione dalla sinistra per il Latina battuta da Tessiore, il cross è lento e finisce tra le braccia di Nobile.

55' Ripartenza Virtus Francavilla, Maiorino lancia in avanti il pallone costringendo il portiere Cardinali ad uscire e spazzare coi piedi.

52' Azione insistita della Virtus, Toscano serve con uno scavetto Pierno ma l'esterno commette fallo su Esposito. Punizione Latina.

51' OCCASIONE LATINA! Ercolano entra in area partendo dalla destra e conclude, prendendo l'esterno della rete.

50' la Virtus Francavilla costruisce un'azione manovrata, Ingrosso crossa in area ma il portiere Cardinali blocca il pallone.

48' Brutto fallo di Giorgini su Idda: cartellino giallo per il difensore del Latina.

46' Subito in avanti il Latina ma la difesa della Virtus libera senza problemi

Virtus Francavilla-Latina, il secondo tempo

45' Finisce il primo tempo alla Nuovarredo Arena. Il risultato è di 1-1: alla rete di Ercolano ha risposto il sigillo di Maiorino.

45' Sugli sviluppi del corner, Caporale calcia alto il pallone da fuori area.

45' La difesa del Latina spazza il pallone dopo una punizione di Ingrosso. Calcio d'angolo Virtus Francavilla.

43' Idda controlla col petto un cross di Ercolano, il pallone finisce tra le mani del portiere Nobile.

42' Rimessa lunga del Latina dalla destra: il pallone arriva a Jefferson che però spinge Toscano. Fallo in attacco.

40' Partita molto fisica. Carletti commette fallo su Caporale.

38' Prezioso riceve un'ammonizione per fallo su Celli.

36' Caporale anticipa di testa Carletti: il portiere Nobile si impossessa del pallone.

34' Percussione di Ekuban sulla fascia destra, ma l'attaccante perde il controllo del pallone. Rimessa dal fondo per il Latina.

32' Idda raccoglie il cross dalla destra ma il suo colpo di testa finisce alto. Rimessa dal fondo.

31' Fallo di Di Livio su Tchetchoua sull'out di destra. Punizione Virtus.

30' Il Latina spinge sulla fascia destra con Ercolano, ma Caporale spazza.

26' PAREGGIO DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Pierno serve in area Maiorino che dopo aver controllato il pallone insacca. 1-1.

24' Tiro dalla lunga distanza di Tchetchoua che finisce alla destra del portiere ospite.

23' Dopo una carambola Cardinali si impadronisce del pallone.

22' Fallo di Celli, che viene ammonito. Punizione Virtus Francavilla dalla trequarti sinistra.

21' Prova a reagire la Virtus Francavilla alzando ulteriormente il baricentro. Ekuban subisce un fallo da parte di Giorgini.

17' RETE DEL LATINA! Carletti conclude in rete, Nobile respinge centralmente ed Ercolano insacca. 1-0.

16' Fallo di Toscano su Carletti, punizione Latina.

16' Possesso palla insistito della Virtus Francavilla a cercare un varco nella difesa avversaria.

14' Lungo lancio di Miceli dalla difesa a cercare gli attaccanti, il pallone però finisce fuori.

12' OCCASIONE VIRTUS! Idda serve Ingrosso che con un macino conclude di poco alto sulla traversa

11' Contropiede del Latina disinnescato dall'intervento in scivolata di Ingrosso.

9' Ammonito Marcucci per fallo su Prezioso.

7' La difesa del Latina spazza il pallone sul corner avversario.

6' OCCASIONE VIRTUS! Ercolano anticipa Prezioso a due passi dalla porta su un cross dalla destra. Calcio d'angolo.

5' Pressing molto alto del Latina per cercare di recuperare quanto prima il pallone.

3' DOPPIA OCCASIONE LATINA: Di Livio ruba palla a Caporale, serve Jefferson e l'attaccante colpisce il palo. Sulla ribattuta Di Livio colpisce l'esterno della rete

2' I padroni di casa cercano di proiettarsi in avanti, prezioso subisce fallo a centrocampo

Virtus Francavilla-Latina, il primo tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Virtus Francavilla col completo di casa, maglia a strisce biancazzurre, pantaloncini e calzettoni bianchi; i calciatori del Latina indossano la classica maglia a strisce nerazzurre, con pantaloncini e calzettoni neri.

Il presidente Antonio Magrì, prima della gara, consegna una targa celebrativa a Federico Mastropietro per aver raggiunto quota 100 presenze con la maglia biancazzurra.

Le squadre sono scese in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.