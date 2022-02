Serie C: La Virtus non si ferma più, travolto 4-1 il Potenza. Biancazzurri secondi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa Virtus Francavilla

Una Virtus Francavilla travolgente rimonta il Potenza e continua a sognare: con la vittoria per 4-1 i biancazzurri salgono al secondo posto in classifica a quota 43 punti. Dopo il vantaggio ospite firmato da Sepe nel primo tempo, la Virtus rimonta con una prova di carattere grazie soprattutto alla prova di Patierno (doppietta) e all'autogol di Matino. Di Prezioso la rete che ha chiuso definitivamente i conti.

Virtus Francavilla-Potenza, il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella (dal 46' Mastropietro), Tchetchoua,Franco, Ingrosso; Maioino (dal 78' Ventola); Perez (dal 37' Prezioso), Patierno (dal 90' Delvino). A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda,Ventola, Tulissi. All. Sportillo (Taurino squalificato).

POTENZA (3-5-2): Marcone; Matino,Gigli (dall'86' Volpe), Koblar; Coccia (dal 67' Guaita), Ricci (dal 73' Sueva), Bucolo (dal 67' Dkidak),Costa Ferreira (dal 67' Zenuni), Sepe; Cuppone, Salvemini. A disp: Greco, Iacovino, Vecchi,Cargnellutti, Zagaria, Burzio,Nigro,. All. Arleo.

MARCATORI Sepe (P) al 45', Patierno (VF) al 50', autorete Matino (P) al 66', Patierno (VF) all'85', Prezioso (VF) al 91'

ARBITRO Acanfora di Castellammare di Stabia.

NOTE Ammonito Sepe (P), Matino (P), Caporale (VF), Patierno (VF), Gigli (P)

93' FISCHIO FINALE! LA VIRTUS FRANCAVILLA VINCE IN RIMONTA PER 4-1

91' POKER DELLA VIRTUS! Azione personale Prezioso che batte Marcone con una sassata violenta

90' Sostituzione Virtus: esce Patierno, entra Delvino

89' Tiro dall'interno dell'area di Sueva che finisce fuori di molto, alla sinistra di Nobile

86' Sostituzione Potenza: esce Gigli, entra Volpe

85' TRIS DELLA VIRTUS! Patierno riceve un assist da calcio piazzato e firma la doppietta personale

82' OCCASIONE POTENZA! Salvemini riceve dalla destra e conclude con una girata: Nobile abbranca la sfera

81' Percussione di Ingrosso sulla fascia sinistra, il terzino crossa ma Marcone blocca in uscita

78' Sostituzione Virtus: esce Maiorino, entra Ventola

77' Conclusione di Caporale dalla lunga distanza, Marcone blocca centralmente

75' Tiro dalla distanza di Zenuni ribattuto da Tchetchoua, la Virtus riparte in contropiede: nulla di fatto

73' Sostituzione Potenza. Esce Ricci, entra Sueva

71' Fase confusa della gara in questo momento.brutto fallo di Matino su Maiorino. Giallo per il calciatore del Potenza

67' Tripla sostituzione Potenza: escono Bucolo, Costa Ferreira e Coccia, entrano Dkidak, Zenuni e Guaita

66' VANTAGGIO VIRTUS FRANCAVILLA! Mastropietro crossa in mezzo e il pallone viene intercettato da Matino, che batte involontariamente il proprio portiere

64' OCCASIONE POTENZA! Sugli sviluppi di un contropiede Sepe impegna Nobile con un potente diagonale

62' OCCASIONE VIRTUS! Su un rimpallo in area Mastropietro colpisce al volo da posizione ravvicinata, ma Marcone blocca

61' Azione pericolosa del Potenza che termina con un cross di Sepe, spazzato in rimessa da Miceli

60' Patierno prova la conclusione, che però viene ribattuta. I padroni di casa protestano per un possibile toco di mano. L'arbitro lascia correre

55' Ripartenza degli ospiti fermata da un fallo di Prezioso su Costa Ferreira. Punizione per il Potenza, che però si trasforma in un nulla di fatto

54' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Patierno serve con un filtrante Prezioso che calcia, ma il pallone è troppo debole e finisce tra le braccia di Marcone

51' Il secondo tempo è cominciato sulla falsariga della prima frazione, con i biancazzurri in possesso delle redini del gioco

50' GOL DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Maiorino serve Patierno da calcio d'angolo e l'attaccante insacca. 1-1

48' Calcio d'angolo della Virtus Francavilla sventato dal Potenza. I rossoblù però non riescono ad impostare il contropiede

47' Nobile blocca il cross con una presa alta

47' Gli ospiti si fanno vedere in avanti, ottenendo un calcio di punizioni a ridosso della rimessa laterale

46' Sostituzione per la Virtus Francavilla. Esce Carella, entra Mastropietro. Ritorno al 3-4-3 per i padroni di casa

Il secondo tempo

48' Duplice fischio dell'arbitro. Il primo tempo è terminato. 0-1 il parziale della gara con rete di Sepe

45' GOL DEL POTENZA! Salvemini mette in mezzo un cross basso e Sepe di prima batte Nobile. 0-1

45' Tentativo di Patierno che però si spegne sul fondo, alla destra dalla porta difesa da Marcone

44' Altro pallone di Prezioso scodellato in mezzo. Il Potenza spazza in calcio d'angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato

42' Cross basso pericoloso di Prezioso, la difesa del Potenza libera in fallo laterale

39' Forcing della Virtus Francavilla in questo finale di primo tempo

38' La Virtus Francavilla cambia assetto, passando al 3-5-2. Prezioso mezzala sinistra, Maiorino e Patierno davanti

37' Perez non ce la fa: l'attaccante esce per infortunio. Entra al suo posto Prezioso

34' Ingrosso mette in mezzo un cross respinto coi pugni da Marcone, il pallone arriva a Caporale che prova il tiro, mancando la mira

32' Lancio lungo per Cuppone che riceve e va a tu per tu con Nobile: il guardalinee alza la bandierina decretando il fuorigioco

30' Provvidenziale intervento di Caporale su un lungo lancio dalle retrovie del Potenza, che poteva creare qualche grattacapo alla difesa biancazzurra

28' Gigli, di testa, interviene su un potenziale contropiede della Virtus Francavilla

25' OCCASIONE POTENZA! Ricci controlla il pallone e lascia partire una violenta sassata, pallone fuori di poco alla destra di Nobile

25' Rinvio sbagliato di Idda. Rimessa laterale per il Potenza

23' Tchetchoua commette fallo in attaco su Cuppone. Si interrompe l'iniziativa offensiva della Virtus

22' Cross velenoso di Sepe, la difesa della Virtus anticipa in maniera tempestiva

20' Perez sembra risentire del contrasto precedente. Intervengono i sanitari della Virtus

18' Scontro tra Gigli e Perez, gioco momentaneamente interrotto. Entrambi i giocatori si rialzano subito in piedi

17' La Virtus continua a macinare gioco, Matino anticipa Perez: pallone in rimessa laterale e pallone ancora ai padroni di casa

15' Iniziativa offensiva di Perez che serve Patierno: l'attaccante però commette fallo in attacco su Coccia

13' OCCASIONE VIRTUS! Maiorino serve Franco che calcia da fuori area, a giro. Pallone fuori di poco

11' Gli ospiti provano a giocare di rimessa ma nella fase di rifinitura commettono troppi errori, non riuscendo a ripartire

10' Potenziale contropiede del Potenza: il pallone di Costa Ferreira però è fuori misura per il compagno di squadra e finisce fuori

7' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Carella la mette in mezzo e trova la testa di Caporale, che però colpisce troppo alto

7' Tiro di Patierno ribattuto da Koblar. Calcio d'angolo Virtus

6' Interessante servizio di Franco in area, la difesa ospite però riesce a spazzare. Sugli sviluppi dell'azione successiva, Caporale mette in mezzo un buon cross ma Marcone esce in presa alta

5' Rinvio di Marcone per Salvemini, l'attaccante non controlla e il Potenza perde il pallone. Rimessa Virtus

3' Virtus più propositiva nelle prime battute di gara, grazie al baricentro alto e ad un insistito possesso palla. Il Potenza cerca di essere compatto per poi partire in contropiede

1' L'arbitro ha decretato l'inizio dell'incontro.

Virtus Francavilla-Potenza, il primo tempo

Virtus Francavilla e Potenza effettuano il loro ingresso in campo. Padroni di casa col classico completo con maglia a strisce biancazzurre, pantaloncini e calzettoni bianchi; ospiti con maglia a strisce rossoblù, pantaloncini e calzettoni blù.

Le squadre sono in campo per ultimare le operazioni di riscaldamento.