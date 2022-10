Virtus Francavilla, botta e risposta col Potenza: finisce 2-2

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Potenza

Dopo la sconfitta interna contro l'Avellino, la Virtus Francavilla si rialza e ritorna a muovere la classifica con un pareggio ottenuto allo stadio Viviani, al cospetto del Potenza. 2-2 il risultato finale, al termine di un match dove i biancazzurri hanno lottato e mostrato un buon approccio: a rompere l'equilibrio sono stati i padroni di casa, grazie al colpo di testa vincente di Caturano (5'); poi la rimonta degli uomini di Antonio Calabro, arrivata col rigore trasformato da Patierno al 30 ' e l'inzuccata ravvicinata di Murilo al 32'. Nella ripresa non si concretizza la ricerca del gol per chiudere la gara e il Potenza pareggia definitivamente al 74', ancora grazie a Caturano. La Virtus Francavilla sale così a quota 12 punti in classifica.

Potenza-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 5’pt, 29’st Caturano (PO) 30’pt rig. Patierno, 32’pt Murilo (VF)

Potenza: Gasparini, Rillo (10’st Armini), Gyamfi, Del Pinto (10’st Talia), Emmausso (34’st Laaribi), Sandri (42’st Del Sole), Caturano, Di Grazia (42’st Belloni), Legittimo, Steffè, Girasole. A disp: Uva, Alastra, Celesia, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella, Schimmenti, Volpe. All. Raffaele

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, Maiorino, Di Marco (12’st Carella), Patierno (39’st Perez), Caporale, Pierno, Risolo (39’st Miceli), Cisco (20’st Solcia), Murilo (20’st Mastropietro), Minelli: A disp: Milli, Romagnoli, Cardoselli, Ejesi, Macca, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como (Marco Lencioni di Lucca-Marco Toce di Firenze-Alessandro Gervasi di Cosenza)

Note: Ammoniti: Legittimo, Del Pinto, Armini (PO) Solcia (VF)

Recupero: 2’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla