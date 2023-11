Virtus Francavilla-Brindisi, Occhiuzzi: "Dobbiamo entrare in campo e uscirne senza rimpianti"

Serie C Girone C

In cerca del rilancio nell'atteso derby di provincia. La Virtus Francavilla, lunedì 27 novembre, ospiterà il Brindisi per cercare di tornare alla vittoria dopo sette partite d'astinenza: il calcio d'inizio alla Nuovarredo Arena è fissato per le ore 20:30. Sarà la partita del debutto in panchina del tecnico Roberto Occhiuzzi, arrivato a inizio settimana, che ha presentato alla vigilia la sfida.

Sulla sua prima settimana da allenatore: "Questa settimana è stata un crescendo da un punto di vista emotivo, ho trovato una squadra che ha capito che bisogna riprendere il percorso iniziato, ci sono delle potenzialità. Bisogna liberare la mente dalle ansie, a me piace lavorare molto sul campo e toccare le problematiche tattiche che vanno ripulite. L'ho già ribadito, aspettavo un progetto su cui volevo buttarmi a capofitto. Obiettivi non me ne pongo, giorno dopo giorno cerco di migliorare il mio lavoro".

Sulla partita: "Sulla formazione iniziale ho qualche dubbio, mi hanno messo in difficoltà. Alcuni ragazzi che non conoscevo mi hanno stupito, devo trovargli la posizione adatta. A livello di modulo non credo di stravolgere tutto. La partita? Si tratta di un derby, cerco di viverlo con le persone che mi stanno intorno. Il Brindisi si è compattato attorno al proprio allenatore, faranno la propria gara. Le mie attenzioni sono rivolte sui miei calciatori, bisogna entrare in campo ed uscirne senza rimpianti. Sta a me far rendere la rosa, loro devono solo dare tutto".

Sulle condizioni della squadra: "Fornito si è allenato bene, non ha problemi ma c'è da gestirlo perché viene da un infortunio. Stiamo recuperando qualcuno per la prossima settimana, Nicoli ha avuto un problemino e valuteremo se convocarlo".