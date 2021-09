Virtus Francavilla, buona la prima per Ventola: "Ci abbiamo messo l'anima"

Non ci poteva essere miglior debutto dal primo minuto migliore per Danilo Ventola. L'attaccante classe 2000, arrivato alla Virtus Francavilla in prestito dall'Ascoli lo scorso 20 agosto, è stato gettato nella mischia dal tecnico Roberto Taurino e ha ripagato la sua fiducia mettendo a segno il gol che ha steso la Vibonese: un destro rasoterra da fuori area, preciso, su suggerimento di Pasquale Maiorino. Lo stop, poi il tiro e l'esultanza sotto la curva nuova di zecca. Ma la prestazione di Ventola non si è fermata solo al suo sigillo, anzi, per tutta la gara ha lavorato per la squadra difendendo il pallone nelle vesti di centravanti boa, e ci ha messo il fisico nei duelli coi centrali avversari. Attivo sulle palle alte, generoso nell'aggressione in fase di non possesso. Buona la prima, come si suol dire.

"Ho giocato una buona partita, comunque penso che la gara è stata buona per tutta la squadra -ha detto l'attaccante nel post-partita- Ci abbiamo messo l'anima, volevamo assicurarci la vittoria dopo la sconfitta di Catanzaro. Adesso puntiamo alla prossima". L'intesa con Maiorino, nella prima partita giocata con lui a guida dell'attacco della Virtus, si sta già formando, anche perché entrambi i giocatori possiedono caratteristiche complementari che permettono loro di trovarsi. Così ha commentato Ventola: "Tenendo conto che è stata la prima partita che abbiamo giocato assieme, mi sono trovato bene con lui. Io mi adatto con ogni compagno di reparto. Lui sa saltare l'uomo, svaria sul fronte, è capace di servire assist. Vedremo come proseguirà l'andamento". In una piazza dove i giovani riescono ad emergere e vengono valorizzati, il nativo può essere un'arma in più per Taurino.