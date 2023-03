Virtus Francavilla,c'è il fondamentale derby pugliese contro il Taranto: il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

La vittoria sulla Juve Stabia è stata fondamentale per la classifica, soprattutto in ottica salvezza. Ed ora la Virtus Francavilla ha l'obbiettivo di dare continuità a questo risultato positivo guardando verso la griglia playoff: in tal senso l'occasione giusta può essere l'atteso derby pugliese contro il Taranto di domenica 19 marzo, che si giocherà allo stadio Iacovone (calcio d'inizio alle ore 17:30). Contro i rossoblù la formazione guidata da Antonio Calabro non solo può mettere a referto il secondo risultato utile di fila, ma anche tornare a fare punti in trasferta dopo la sconfitta sul campo dell'Audace Cerignola.

Nella passata stagione, nella ventiseiesima giornata del 2021/2022 (precisamente il 12 febbraio 2022), la Virtus Francavilla uscì dalla sfida con un pareggio per 0-0.