Virtus Francavilla, c'è la firma di Kevin Biondi: è il primo rinforzo dagli svincolati

Serie C Girone C

Kevin Biondi è il primo rinforzo dal parco svincolati per la Virtus Francavilla. Come aveva accennato il presidente Antonio Magrì, la dirigenza aveva già intenzione di muoversi sul fronte dei calciatori senza contratto per completare la rosa: ed ecco che la firma del centrocampista classe 1999 è arrivata nella serata di oggi, con comunicato ufficiale di rito.

Biondi è rimasto svincolato dopo l'avventura al Pordenone, iniziata nell'inverno 2021 in Serie B; nella seconda parte della scorsa stagione ha militato in prestito al Rimini (Serie C, girone B) totalizzando 14 presenze, un gol e 4 assist tra campionato e playoff. Nel suo curriculum spicca anche l'esperienza al Catania, per un totale di 53 presenze, 5 gol e 4 assist mentre in precedenza, nel campionato di Serie D, ha vestito le maglie di Nuova Igea Virtus e Messina.

Biondi è un vero e proprio jolly che sarà utile al tecnico Alberto Villa, potendo ricoprire inoltre i ruoli di centrocampista laterale (a destra) e trequartista. Una pedina preziosa che può essere dunque utilizzata in diversi modi nel modulo 3-5-2. Ma non solo, perché la Virtus Francavilla è a caccia inoltre di un altro attaccante: starebbero già circolando i primi nomi in tal senso; verrà ingaggiato, oltre a un difensore centrale, anche un esterno destro che si alternerà con Francesco Carella.