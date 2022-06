Virtus Francavilla, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

In casa Virtus Francavilla, nel corso dell'intera stagione, ben 9 calciatori sono andati oltre i 2000' di utilizzo in campo. Tra questi 2 hanno superato i 3000' totalizzando il maggior numero di presenze, ossia 38 (contando anche Danilo Ventola, impiegato per 1354'): il portiere Tommaso Nobile (3420') e l'esperto difensore centrale Riccardo Idda, che ha giocato 3373'.

Più staccati il terzino destro Roberto Pierno e il difensore Alessandro Caporale, che hanno racimolato rispettivamente 2958' e 2957'; a chiudere la top 5 c'è un altro difensore centrale, Mirko Miceli (2885').