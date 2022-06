Virtus Francavilla, da scogliere i nodi legati a Toscano e Franco

Serie C Girone C

Sono iniziati i lavori della Virtus Francavilla per quel che riguarda la costruzione della rosa per l'annata sportiva 2022/2023. Costruzione della rosa che dovrà per forza di cosa passare dalle eventuali conferme degli elementi attualmente in forza alla società biancazzurra: tra questi ci sono i centrocampisti Marco Toscano e Domenico Franco. Il primo, classe 1997, ha ricevuto un'offerta per il rinnovo del contratto e, al momento, sta valutando se accettarla o meno; allo stesso tempo ci sarebbero diverse squadre interessate ad acquisire le sue prestazioni.

Per il secondo invece sono in crescita le possibilità di un addio. La Virtus nelle prossime settimane potrebbe sondare il terreno per il prolungamento dell'accordo, in scadenza a fine giugno. Si attendono insomma delle novità in merito per verificare le chance di permanenza di Franco, approdato nella Città degli Imperiali nel corso del mercato estivo 2020.