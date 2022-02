Virtus Francavilla attesa da un febbraio intenso: l'obiettivo è proseguire la crescita

Serie C Girone C

Il pareggio per 0-0 nel derby pugliese contro il Monopoli ha chiuso un gennaio 'breve' per la Virtus Francavilla, che ha allungato la striscia positiva a quattro risultati utili consecutivi, contando anche la vittoria sul Messina dello scorso 23 gennaio. Ora, per gli uomini guidati da Roberto Taurino, si prospetta un febbraio molto intenso e fondamentale nel proseguimento del percorso avviato in questa stagione.

Si parte subito col recupero della ventunesima giornata allo stadio Razza contro la Vibonese, mercoledì 2 febbraio, seguito dal match casalingo contro il Potenza domenica 6. La settimana successiva spicca il derby pugliese allo Iacovone, dove di fronte ci sarà il Taranto, sabato 12 febbraio. Poi altri quattro faccia a faccia impegnativi: martedì 15 febbraio alla Nuovarredo Arena arriverà l'Avellino, mentre sabato 19 i biancazzurri saranno di scena al Massimino, contro il Catania. Martedì 22 febbraio è previsto il recupero interno contro la Fidelis Andria, mentre a chiudere il mese c'è il duello in casa contro il Palermo (sabato 26 febbraio).