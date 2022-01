Virtus Francavilla, si riparte con la Fidelis Andria. A fine gennaio c'é il Monopoli

Girone C

Sono 33 punti finora raccolti dalla Virtus Francavilla, con tanto di record nel girone di andata (chiuso a quota 30) e due vittorie consecutive arrivate poco prima della sosta contro Juve Stabia e Catanzaro. Il 2021 dei biancazzurri si è chiuso al meglio ed, ora per gli uomini guidati da Roberto Taurino, all'orizzonte c'è un gennaio caratterizzato da quattro sfide chiave che potranno già indirizzare il cammino nell'anno nuovo. Saranno due le sfide consecutive da affrontare alla Nuovarredo Arena e due i derby pugliesi.

La Virtus Francavilla doveva iniziare il 2022 in casa della Vibonese, allo stadio Razza, domenica 9 gennaio. Ma come noto la Lega Pro ha rinviato il turno, fissato ora per il 2 febbraio. Si ripartirà dunque il 16 gennaio, con la prima di due le sfide casalinghe: nella Città degli Imperiali arriverà la Fidelis Andria, poi approderà il Messina il 23 gennaio. A chiudere il mese sarà il faccia a faccia allo stadio Veneziani, il 30 gennaio, contro il Monopoli.

Nella giornata del 2 gennaio verranno eseguiti nuovi testi anti-Covid, a seguito dei 7 casi di positività nel gruppo squadra che hanno portato i biancazzurri a sospendere gli allenamenti.