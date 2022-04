La Virtus Francavilla si fa raggiungere ancora una volta in extremis: clamoroso 4-4 contro il Campobasso

La Virtus Francavilla ha subito un'altra rimonta, simile a quella contro la Paganese di tre settimane fa, e ha mancato l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da cinque partite: alla Nuovarredo Arena il Campobasso ha raggiunto negli gli uomini di Roberto Taurino sul 4-4, dopo che i biancazzurri erano stati avanti per 4-2. Gli ultimi minuti si sono rivelati ancora una volta fatali, nei quali alla Virtus è mancata lucidità ed è rimasta probabilmente troppo schiacciata verso la propria area di rigore, lasciando troppo l'iniziativa ai rossoblù che si sono portati avanti fino alla fine.

Virtus Francavilla-Campobasso, il primo tempo

I padroni di casa hanno fin da subito schiacciato gli avversari puntando su un pressing intenso. L'attaccante Patierno è partito forte: prima ha recuperato un pallone e ha servito Mastropietro per un tiro nel cuore dell'area, bloccato dal portiere Raccichini, poi il classe 1991 ha insaccato il tap-in per il vantaggio sull'intervento del portiere ospite (2'). Il Campobasso però non ci ha messo molto a reagire, praticamente subito ha ristabilito l'equilibrio grazie a Liguori al 5', a segno con un preciso tiro rasoterra maturato dopo un recupero di Persia. Anche i rossoblù non si sono abbassati troppo verso la propria porta, premendo sul portatore di palla e mettendo in difficoltà i biancazzurri sulle transizioni veloci generate dai dialoghi tra gli interni di centrocampo Tenkorang e Candellori e il tandem offensivo Liguori-Emmausso: da una situazione simile è nata l'occasione di Candellori, che ha impegnato Nobile con una sassata. La Virtus allora ha cercato di attenuare l'aggressività del Campobasso facendo girare attentamente il pallone, a cercare l'imbucata; in particolare il cross di Pierno è andato a pescare Maiorino che, di testa, ha colto il palo. Col passare del tempo la Virtus Francavilla ha imposto il proprio fraseggio ragionato, anche se diverse volte la trappola del fuorigioco dei molisano ha interrotto l'azione nelle ultime battute. Alla mezz'ora Patierno ha imbeccato Pierno, andato al tiro di prima: Raccichini, in qualche modo, ha deviato sul palo. Il forcing biancazzurro viene premiato al 35', quando Ingrosso ha sfondato sulla sinistra e ha impegnato ancora Raccichini: sulla respinta è giunto Pierno, che ha risolto la mischia e ha firmato il 2-1. In controllo della gara, la Virtus, paziente, ha trovato il tris sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove Maiorino ha orchestrato uno schema che ha mandato alla conclusione Prezioso: la respinta di Raccichini non è stata di nuovo perfetta e ad approfittarne al 45' è stato Idda, al primo centro stagionale.

Il secondo tempo

A inizio ripresa Ingrosso ha commesso un'ingenuità, commettendo fallo su Liguori vicino alla linea di fondo: l'arbitro ha così assegnato un calcio di rigore trasformato al 50' dal Emmausso. Il Campobasso ha alzato i giri del motore ma la Virtus Francavilla è stata cinica nel servire il poker al 55' quando Nobile, con un rinvio, ha servito in profondità Patierno, abile ad anticipare l'uscita di Raccichini e a firmare la sua doppietta personale grazie ad un pregevole pallonetto di mancino. Gli uomini guidati da Mirko Cudini hanno reagito in occasione dell'iniziativa di Fabriani, il cui tiro deviato è finito tra le braccia di Nobile; la formazione brindisina ha tenuto botta e ha amministrato senza correre grossi rischi, dopo un avvio di frazione dove il Campobasso era partito forte. Per chiudere gli spazi e fare densità in mezzo al campo, Taurino ha tolto Maiorino per Carella e ha optato per il 3-5-2. Tutto però è cambiato all'improvviso, gli ospiti sono emersi di forza e rabbia, su una palla vagante hanno riaperto i giochi al 77' col tiro da fuori di Nacci, andato a sbattere sul palo e finito alle spalle di Nobile. Il Campobasso ha così preso coraggio e si è avventurato nel forcing finale, passando al 4-2-4. E clamorosamente, ancora una volta, i padroni di casa si sono fatti raggiungere di nuovo: Liguori al 93', ha risolto una mischia e ha ristabilito meritatamente gli equilibri. La Virtus Francavilla non si è dunque sbloccata, ed è salita a quota 56 punti.