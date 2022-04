Virtus Francavilla-Campobasso, Taurino: "Attenzione e carattere per conquistare i tre punti"

Serie C Girone C

A caccia dei tre punti: dopo una pausa forzata di una settimana, la Virtus Francavilla tornerà in campo domenica 3 aprile per affrontare il Campobasso alla Nuovarredo Arena. Il primo impegno del mese può essere un'occasione ghiotta per tornare ad una vittoria che manca da quattro partite: nell'ultima, disputata prima del doppio rinvio del match contro la Turris, è arrivata una sconfitta per mano del Picerno (1-0). La Virtus dunque si prepara a riprendere il proprio percorso in campionato con lo scopo di guadagnare un ottimo piazzamento in ottica playoff: a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Sarà una gara dura contro una squadra giovane e propositiva, il Campobasso segna tanto e si esalta negli spazi.Bisognerà avere attenzione e bravura in entrambe le fasi e servirà cattiveria specialmente nella fase di non possesso. Di fronte ci sarà una squadra insidiosa, su cui il proprio lavoro allenatore ha lavorato tanto. Credo che in questi casi la componente mentale siapredominante, vincere è sempre una grande impresa perché il campionato è livellato. Il nostro obiettivo stagionale? Vincere col Campobasso, poi ci penseremo".

Sulle condizioni della squadra: "Miceli e Caporale sono arruolabili, anche se non al top della condizioni. Valuteremo chi sarà pronto a partire dall'inizio. Out Enyan e Tchetchoua, che comunque hanno fatto dei progressi. Tulissi non sarà disponibile, putroppo sta avendo delle ricadute dopo il brutto infortunio che ha patito, non è facile per lui. Gli sono vicino dal punto di vista umano e lo sostengo, lui sta mostrando tanta forza".

Sull'undici iniziale: "Quando si hanno più scelte a disposizione è più facile andare a decidere la formazione iniziale. Nel nostro caso possiamo far ruotare centrocampisti importanti come Franco, Prezioso e Toscano e avere la possibilità di far partire a gara in corso uno tra Perez e Patierno. Le scelte vengono compiute considerando l'aspetto fisico e tecnico, in relazione all'avversario, ed inoltre c'è da considerare anche la motivazione di ogni calciatore".