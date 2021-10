Virtus Francavilla-Catania 1-1: a Delvino replica Moro su calcio di rigore

Serie C Girone C

Riprende a fare punti la Virtus Francavilla, dopo la sconfitta nello scorso turno ad Avellino: i biancazzurri colgono un paraggio per 1-1 contro il Catania nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. In una gara non priva di emozioni, i padroni di casa vanno in vantaggio grazie a Delvino, che insacca sugli sviluppi di una punizione. A firmare il pareggio ci ha pensato Moro, su un calcio di rigore assegnato per fallo di Idda su Ceccarelli. La Virtus Francavilla continua a mantenere l'imbattibilità della Nuovarredo Arena.

Virtus Francavilla-Catania, 1-1: il tabellino

MARCATORI: Delvino (VF) all'11', Moro (C) al 29'

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Prezioso (dal 61' Toscano), Tchetchoua, Ingrosso; Carella (dal 69' Ekuban), Enyan (dall'84 Mastropietro); Perez (dal 69' Ventola). A disp: Milli, Cassano,Gianfreda, Feltrin, Magnavita, Dacosta). All.Taurino. All.Taurino.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Greco (dal 70' Provenzano), Maldonado (dall'84' Izco), Rosaia; Ceccarelli (dal 70' Biondi), Moro (dall'84' Sipos), Russini (dal 57' Russotto). A disp: Stancampiano, Borriello,Albertini, Ercolani,Pino,Zanchi, Cataldi. All.Baldini.

ARBITRO Arace di Lugo di Romagna

NOTE Ammonito Prezioso (VF), Claiton (C), Rosaia (C), Miceli (VF)

- 94' Triplice fischio dell'arbitro: la partita finisce qui. 1-1 il finale.

- 93' Tiro al volo di Tchetchoua su servizio di Idda: il tentativo finisce di molto fuori sopra la traversa

- 92' Delvino allontana di testa il cross in area di Russotto

- 92' Rosaia subisce fallo, punizione Catania dalla sinistra

- 90' L'arbitro assegna 4' di recupero

- 85' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Mastropietro viene servito in area ed esegue una spettacolare rovesciata: il pallone termina fuori alla destra di Sala

- 84' Doppia sostituzione Catania: entrano Sipos e Izco, escono Moro e Maldonado

- 84' Sostituzione Virtus Francavilla: entra Mastropietro, esce Enyan

- 81' Altra iniziativa di Ekuban, il suo cross viene respinto da Monteagudo

- 80' Possesso palal del Catania alla ricerca dello spazio giusto per colpire, ma la Virtus Francavilla è ordinata e ben messa in campo

- 76' Lungo lancio per Ventola, il pallone è fuori misura e il Catania controlla

-74' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Contropiede dei biancazzurri orchestrato da Ekuban, che serve in area Ventola: la punta batte di prima ma Sala è miracoloso in uscita bassa

- 73' Fase bloccata della partita, non si registrano particolari sussulti da una parte o dall'altra

- 70' Doppia sostituzione Catania: entrano Biondi e Provenzano, escono Ceccarelli e Greco

- 69' Doppia sostituzione Virtus Francavilla: entrano Ekuban e Ventola per Carella e Perez

- 66' Conclusione di Ceccarelli respinta in calcio d'angolo dalla difesa della Virtus Francavilla

- 64' OCCASIONE CATANIA! Moro colpisce di testa a botta sicura, Idda intercetta il pallone sulla linea

- 63' Contropiede pericoloso del Catania sventato dalla difesa della Virtus Francavilla

- 61' Sostituzione Virtus Francavilla: esce Prezioso, entra Toscano

- 60' Punizione del Catania battuta da Russotto, ma il tiro è troppo debole e viene bloccato da Nobile

-59' Lancio per Perez, l'attaccante però è in fuorigioco

- 57' Sostituzione Catania: esce Russini, entra Russotto

- 55' OCCASIONE CATANIA! Russini recupera palla e serve in verticale Moro, che tira dopo aver stoppato il pallone: Nobile spedisce in calcio d'angolo

-54' Miceli tenta di servire Perez con un cross, il pallone è preda facile del portiere Sala

- 53' Potenziale contropiede della Virtus Francavilla, Enyan viene steso da Maldonado. Punizione per i padroni di casa. Fase della partita a basso ritmo

- 50' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Sugli sviluppi del calcio piazzato Tchetchoua serve Idda in area: il difensore tira di prima ma il pallone finisce alto

- 49' Iniziativa della Virtus Francavilla, Perez viene atterrato da Claiton: punizione per i padroni di casa

- 47' Il Catania parte davanti nella ripresa, Calapai crossa dalla destra ma Nobile afferra con facilità il pallone

- Inizia il secondo tempo

- Squadre in campo per la ripresa

Virtus Francavilla-Catania, 1-1: il secondo tempo

- 45' L'arbitro non concede minuti di recupero e fischia la fine del primo tempo. 1-1 il risultato con reti di Delvino per i padroni di casa e Moro su rigore per gli ospiti

-44' OCCASIONE CATANIA! Gli ospiti recuperano il pallone e Ceccarelli prova dalla distanza: pallone finito di poco a lato sulla sinistra di Nobile

- 42' Il Catania prova una sortita offensiva con Ceccarelli ma Enyan è abile a recuperare il pallone: l'esterno subisce fallo e la Virtus Francavilla può ripartire con un calcio di punizione

- 39' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Azione personale di Ingrosso che serve Perez nel cuore dell'area: l'attaccante salta un difensore e tira, ma Sala respinge

- 38' Tentativo di Moro da fuori area con un diagonale, ma il pallone finisce abbondantemente fuori alla destra di Nobile

- 36' Sul calcio piazzato Ceccarelli pesca Claiton che però è in fuorigioco

- 35' Fase concitata della gara, fallo di Tchetchoua su Maldonado e punizione Catania

- 33' Miceli batte sulla barriera, calcio d'angolo: sugli sviluppi del corner Delvino manda alto un colpo di testa

- 32' Iniziativa di Pierno che subisce un brutto fallo a ridosso dell'area di rigore avversaria. Punizione Virtus Francavilla

- 29' PAREGGIO DEL CATANIA! Moro spiazza Nobile battendo il rigore alla sua sinistra

- 28' RIGORE PER IL CATANIA! Batti e ribatti in area, Ceccarelli raccoglie il pallone ma subisce fallo. Penalty per gli ospiti

- 27' Fallo in attacco della Virtus Francavilla

- 26' Percussione centrale di Ingrosso che subisce il fallo di Maldonado. Punizione

- 21' OCCASIONE CATANIA! Calapai crossa in area, Russini si inserisce e impatta il pallone non trovando la porta

- 18' Ci prova Calapai ma il tiro viene ribattuto dalla difesa

-16' Iniziativa dei padroni di casa con Perez che serve in area Enyan: l'esterno non riesce ad agganciare il pallone

- 11' GOL DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Sugli sviluppi della punizione battuta da Ingrosso, Miceli fa una sponda per Delvino che batte Sala sottomisura. 1-0

-11' Fallo di Maldonado su Enyan, punizione per la Virtus Francavilla vicino al vertice sinistro dell'area

- 9' Ceccarelli prova il tiro dalla lunga distanza, ma il pallone finisce molto lontano dalla porta

-7' OCCASIONE CATANIA! Calapai scende sulla destra e crossa in area, Moro anticipa di testa Miceli e spedisce il pallone fuori alla sinistra di Nobile

- 6' Altra verticalizzazione del Catania, Rosaia guadagna un calcio d'angolo dopo un rimpallo con Idda. Sugli sviluppi, Maldonado lascia partire un tiro finito di molto alto sulla traversa

- 4' Punizione dalla trequarti sinistra del Catania, la Virtus Francavilla riesce ad evitare ogni pericolo

- 2' Maldonado serve in verticale Moro, che non raggiunge il pallone abbrancato poi da Nobile

- Inizia la partita!

Virtus Francavilla e Catania scendono in campo. Padroni di casa col classico completo, maglia a strisce bianche e azzurre, pantaloncini e calzettoni bianche. Ospiti completamente in nero.

Virtus Francavilla-Catania, il primo tempo