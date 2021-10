Virtus Francavilla-Catania, Taurino: "Gara complicata, ci servirà una prova di grande intelligenza"

Serie C Girone C

Nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino ha presentato la sfida di domenica 17 ottobre contro il Catania, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C (alla Nuovarredo Arena, ore 14:30).

Sull'avversario: "Sarà una gara complicata, il Catania viene da due vittorie di fila e ha tanto giocatori veloci abili nell'uno contro uno. Questa squadra ha un organico importante, che può permettere loro di fare un campionato a ridosso del vertice: ci aspetterà una partita difficile dove dovremo essere bravi a gestire la palla con personalità e ad uscire dalla loro pressione. Ci serve una prova di grande intelligenza".

Sui prossimi impegni: "Non mi piace fare calcoli, dobbiamo mettere tutte le energie per vincere la gara col Catania, La cosa più importante è provare a regalare una gioia ai nostri tifosi. Arriviamo in questa fase non avendo tante rotazioni, è un dato di fatto e dispiace perché non possiamo sfruttare tutto il nostro potenziale".

Sulla sostituzione dello squalificato Caporale: "Abbiamo provato un paio di soluzioni, ne abbiamo di diverse. I ragazzi ci mettono grande abnegazione, chiunque sarà chiamato in causa darà tutto se stesso ed è questo che mi interessa".