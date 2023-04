Virtus Francavilla-Catanzaro, Calabro: "Mi aspetto una prestazione gagliarda”

Serie C Girone C

Impegno di grande prestigio per la Virtus Francavilla alla vigilia di Pasqua. Sabato 8 aprile i biancazzurri affronteranno il Catanzaro, che ha conquistato aritmeticamente la promozione in Serie B con un campionato da record. la partita che si giocherà alla Nuovarredo Arena (ore 20:30), seppur complesso, sarà fondamentale per le ambizioni da playoff per i biancazzurri, reduci dalla pesante sconfitta esterna al cospetto del Pescara; a presentare il match è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Pensare che il Catanzaro possa venire qua per concedere qualcosa è un errore, loro vogliono battere record su record. Il ko di Pescara? Le sconfitte vengono incassate sempre male, come ho detto sempre il fischio finale sancisce la fine della partita e l'inizio dell'altra. Già il giorno dopo bisogna catapultarsi verso il prossimo impegno. Mi aspetto una prestazione gagliarda e di vedere la voglia di fare punti contro una squadra così forte. Noi riusciamo sempre a reagire sempre dopo una caduta, questo è un fatto positivo. Daremo il massimo per arrivare ai playoff magari una posizione abbastanza.vantaggiosa".

Sulle condizioni della squadra: "Patierno tiene ad essere presente, dobbiamo stare attenti comunque ad una possibile ricaduta. Romagnoli sta meglio, Avella e Tchetchoua invece non penso di averli a disposizione ma valuteremo nelle prossime ore".