Virtus Francavilla, Taurino sulla sfida contro il Catanzaro: "Dobbiamo dare il 100%"

Serie C Girone C

Ancora una sfida alla Nuovarredo Arena per la Virtus Francavilla, che mercoledì 22 dicembre ospiterà il Catanzaro in quello che sarà l'ultimo impegno del 2021. Dopo la roboante vittoria per 3-0 contro la Juve Stabia, la squadra della Città degli Imperiali ha chiuso il girone di andata con 30 punti a referto (cosa mai accaduta prima da quando è in Serie C), ed ora vuole proseguire sulla retta via. Il tecnico Roberto Taurino ha presentato la sfida alla vigilia.

Sull'avversario: "Il Catanzaro è un avversario, molto fisico, dalla grande qualità, e dotato di una rosa costruita per stare in alto. Quello che dobbiamo fare noi è fornire un'altre prestazione importante, se vogliamo partire col piede giusto nel girone di ritorno. I ragazzi sono consapevoli che domani ci aspetta una gara difficile, se non daremo il 100% sarà dura fare risultato, bisognerà mettere in campo tutto quello che abbiamo. Facciamo un ultimo sforzo".

Sull'assetto tattico: "Contro la Juve Stabia abbiamo trovato molte soluzioni offensive, continueremo a lavorare su dei movimenti in fase di non possesso. Il nostro è un lavoro costante, lo facciamo sempre a prescindere dal risultato. Per noi conta il percorso e il percorso di crescita deve essere costante, solo così ci toglieremo delle soddisfazioni".

Sulla squadra: "Tchetchoua rientra dopo la squalifica, Maiorino domenica era in panchina però per la sfida di domani è a disposizione. Bisognerà fare i conti col recupero di alcuni calciatori, ci sono degli acciacchi ma la squadra sta bene. Faremo le nostre valutazioni e poi deciderò chi schierare. La sosta? Ci servirà per ricaricare le batterie".