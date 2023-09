Virtus Francavilla, chiusura di mercato con due colpi: ecco Giovinco e Izzillo

Serie C Girone C

Due colpi a ridosso della chiusura del mercato per la Virtus Francavilla. E potrebbe non essere ancora finita, visto che c'è qualche casella ancora da coprire coi biancazzurri pronti a pescare dagli svincolati. Il club della Città degli Imperiali, nell'ultimo giorno della campagna acquisti estiva, ha accolto Giuseppe Giovinco e Nicolas Izzillo.

Fratello di Sebastian, ex calciatore della Juventus, Giovinco è stato prelevato dal Catania: nello scorso campionato di Serie D, vinto proprio dagli etnei, il classe 1990 ha messo a referto 21 presenze e 3 reti. Lunghissima la sua militanza in Serie C, dove ha raccolto più di 400 presenze, in forza a Carrarese, Viareggio, Pisa, Savona, Tuttocuoio, Catanzaro, Matera, Imolese, Ravenna, Renate e Taranto. Giovinco di fatto va a completare il reparto offensivo che necessitava di un calciatore mobile e abile sui piazzati, capace di svariare su tutto il fronte offensivo: non è da escludere che possa essere utilizzato assieme a Gabriele Artistico e Alessandro Polidori, i due attaccanti titolari designati della Virtus.

A rinforzare la mediana e aggiungere ulteriore qualità ci penserà Izzillo, classe 1994, arrivato a titolo definitivo dal Pisa. Nel 2022/2023 ha militato in prestito al Pontedera, totalizzanto 33 presenze. Anche lui ha trascorso la maggior parte della sua carriera in C con Igea Marina, Messina, Ischia, Juve Stabia, Pisa, Avellino, Casertana e Trento. Centrale di centrocampo di ruolo, può rivestire anche la mansione da mediana. Entrambi i calciatori prenderanno parte alla prima gara stagionale della Virtus Francavilla, quella di domenica 3 settembre contro il Picerno (Nuovarredo Arena, ore 20:45).

(Foto Virtus Francavilla canali ufficiali)

Intanto è stato ceduto, a titolo definitivo, l'attaccante Joseph Ekuban. Il classe 2000 vestirà la maglia del Monterosi, dopo la parentesi avvenuta nella seconda parte dell'annata 2021/2022; nel 2023 era approdato in prestito alla Fidelis Andria. Nelle prossime ore, come già accennato, potrebbero essere fatte valutazioni su calciatori senza contratto, al netto della necessità di aggiungere qualche altro elemento soprattutto in difesa.