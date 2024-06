Virtus Francavilla, Ciro Ginestra è il nome caldo per la panchina

Ciro Ginestra è il candidato forte alla panchina della Virtus Francavilla, in vista del campionato di Serie D 2024/2025. Nelle ultime ore il classe 1979, reduce dalla prima parte della scorsa stagione al Barletta, culminata con le dimissioni a dicembre, ha preso quota nella ricerca del condottiero che dovrà provare a riportare il club della Città degli Imperiali tra i professionisti. Tanto che pare aver superato Giuseppe Laterza, ex Taranto e reduce dall'esperienza al Casarano, tra le altre opzioni al vaglio della società.

Ginestra in passato ha maturato esperienze in Serie C al Bisceglie (da settembre a dicembre 2018), alla Casertana (stagione 2019/2020) e alla Fidelis Andria (da ottobre 2021 a febbraio 2022); in Serie D ha invece guidato Sangiovannese, Team Altamura in due occasioni (annata 2017/2018 e da luglio 2022 a febbraio 2023), Picerno e appunto Barletta. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, da anni vestito preferito della Virtus, anche se talvolta ha utilizzato anche schieramenti con la difesa a quattro.

Questi giorni saranno decisivi per la scelta dei biancazzurri, che scioglieranno definitivamente le riserve sulla guida tecnica, avviando dunque un nuovo corso che vedrà Francesco Montervino ricoprire l'incarico di direttore sportivo.