Virtus Francavilla, colpo a centrocampo: ingaggiato Malick Mbaye

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Mbaye. Centrocampista senegalese classe 1995 dotato di grande qualità, vanta nel corso della sua carriera oltre 220 presenze tra i professionisti; ha esordito in serie A contro l’Inter nella stagione 2013/14 con la maglia del Chievo Verona.

Nel proseguo della sua carriera ha totalizzato più di 120 presenze in serie B con Cremonese, Carpi e Latina ed oltre cento in serie C indossando le maglie della Fermana, Matelica, Novara e Viterbese.

La scorsa stagione ha vestito la maglia del Khaitan SC, squadra militante nel massimo campionato kuwaitiano. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla