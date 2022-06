Virtus Francavilla, consegnata la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ha consegnato la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C 2022/2023. Per i biancazzurri sarà la settima stagione consecutiva nella terza serie, da quando nel 2016 ha guadagnato la promozione vincendo il campionato di Serie D.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio comunica che in data odierna, presso la sede della Lega Pro a Firenze, il nostro collaboratore dott. Vittorio Orlando ha consegnato tutta la documentazione (domanda di ammissione e fideiussione) per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2022/23, il settimo consecutivo nella Terza Serie Nazionale