Virtus Francavilla, continua il mal di trasferta: il Taranto si impone per 1-0

Serie C Girone C

Ancora una volta la Virtus Francavilla cade in trasferta. Tra le mura dello stadio Iacovone i biancazzurri sono stati sconfitti dal Taranto per 1-0, incassando la quindicesima sconfitta stagionale. Nel primo tempo Maiorino e Murilo cercano di creare pericoli al portiere Vannucchi con le loro conclusioni, mentre Avella è stato costretto agli straordinari sulla rovesciata di Tommasini, ben respinta dall'estremo difensore ospite; la ripresa è caratterizzata da una situazione di equilibrio ma all'88' Tommasini si libera di Idda in area dopo un lancio e va a rete con un diagonale potente. Nel finale il forcing delgi uomini guidati da Antonio Calabro non porta al pari: la Virtus Francavilla resta ferma a 42 punti in classifica.

Taranto-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 43’st Tommasini (TA)

Taranto: Vannucchi, Ferrara, Antonini, Bifulco (29’st Nocciolini), Mazza, Evangelisti (1’st Provenzano), Formiconi (26’pt Manetta), Mastromonaco, Boccadamo (1’st Sciacca), Tommasini, Romano (29’st Diaby). A disp: Loliva, Caputo, Labriola, Fontana, Citarella, Colurciello, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Maiorino, Di Marco (39’pt Risolo), Patierno, Caporale, Cisco (12’st Pierno), Macca (12’st Tchetchoua), Mendes (39’st Carella), Minelli. A disp: Milli, Romagnoli, Solcia, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Yakubiv, Demirdjian. All. Calabro

Arbitro: Mario Perri di Roma 1 (Lorenzo Giuggioli di Grosseto-Antonio D’Angelo di Perugia-Stefano Nicolini di Brescia)

Note: Ammoniti: Ferrara, Tommasini (TA) Macca (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla